МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бананы хотят признать социально значимым продуктом и временно обнулить на них импортные пошлины, пишут "Известия". Плодоовощная продукция в России продолжила дешеветь

По данным издания, соответствующая инициатива озвучивалась 24 марта в ходе совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле", — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.

Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет четыре процента, но не менее 0,015 евро за килограмм. В последние годы импорт бананов в Россию остается на уровне 1,3–1,5 миллиона тонн в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Однако в 2022-м его отгрузки в Россию упали — по состоянию на октябрь, на 4,54 миллиона ящиков (в одном ящике 18,14 килограмма), а цены в рознице выросли.

По данным Росстата, в апреле прошлого года цена бананов за килограмм составляла 115,2 рубля, а в апреле этого года достигла 129,5 рубля. Потребление бананов в России на 0,8–0,9 килограмма больше яблок и достигает 9,8 килограмма в год на душу населения.