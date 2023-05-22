МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России просит правительство вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, следует из письма совета на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование показало, как россияне оценивают работу маркетплейсов

"Уважаемый Михаил Владимирович, в интересах развития конкуренции в Российской Федерации и недопущения ущемления прав предпринимателей, пользующихся услугами онлайн платформ, прошу Вас рассмотреть возможность выведения мероприятий по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства из-под действия постановления правительства России №448", — говорится в письме.

До этого, в начале апреля, общественный совет принял решение направить обращение в правительство в целях организации оценочных действий со стороны ФАС на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству.

Тогда отрасль выступила против. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству, что данное предложение является некорректным, на маркетплейсы также действует IT-аккредитация на общих основаниях.

Кроме того, организация "Цифровизации и новых технологий" направила аналогичную просьбу о снятии моратория на имя министра цифрового развития Максута Шадаева. В ответном письме от министерства говорилось, что плановые проверки в отношении имеющих госаккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся до 31 декабря 2024 года в соответствии с постановлением правительства.

"При этом представленная в обращении информация принята к сведению и будет использована при выработке дополнительных мер государственной политики в области информационных технологий", — подчеркивалось в документе, с которым также ознакомилось РИА Новости.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года.

Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.