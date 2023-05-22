МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Платформа "Авито" начала тестировать доставку крупногабаритных товаров в течение дня с помощью "Яндекс Доставки", рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Правительство попросили вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

Уточняется, что ранее действовало ограничение на максимальный вес посылки — 20 килограмм.

""Авито" тестирует в Москве и Санкт-Петербурге тариф "Грузовой" от "Яндекс Доставки". Теперь прямо в приложении или на сайте "Авито" можно заказать мебель и бытовую технику весом до 60 килограмм с доставкой до двери в течение дня", — заявили там.

Так, максимальная сумма сторон товара для доставки может составлять 300 сантиметров. При этом максимальная цена заказа будет составлять 30 тысяч рублей на старте, с перспективой повышения лимита до 50 тысяч.

"На момент запуска услуга в тестовом режиме доступна части пользователей для заказов у частных продавцов, в городской черте Москвы и Санкт-Петербурга. До конца этого лета тариф "Грузовой" станет доступен для всех пользователей из этих городов", — добавили в компании.

Отмечается, что в целом, по итогам 2022 года, продажи крупногабаритной бытовой техники на "Авито" выросли на 15%. В свою очередь, продажи мебели на платформе выросли больше, чем на треть, а наиболее востребованы именно крупногабаритные товары — мягкая мебель, а также шкафы и другие системы хранения.