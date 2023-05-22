МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начала прием электронных сертификатов для оплаты продуктов и других товаров в рамках государственных мер социальной поддержки населения, сообщает ритейлер. Россиян предупредили о новых графиках получения выплат с 1 июня

Как отмечается в сообщении, электронный сертификат — это способ получения населением стандартных мер государственной поддержки. Теперь, претендуя на льготы, граждане вместо готового набора продуктов или денежной выплаты на продовольствие будут получать от государства электронный сертификат, привязанный к карте платежной системы "Мир", с помощью которого можно приобрести товары по своему усмотрению в магазинах торговых сетей.

"X5 Group… объявляет о запуске совместно с Казначейством России, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Национальной системой платежных карт оплаты в магазинах с помощью электронных сертификатов. X5 стала первым фуд-ритейлером в России, внедрившим полноценный механизм для получения гражданами государственных мер социальной поддержки непосредственно в магазинах торговых сетей, который можно масштабировать на всю страну", — говорится в сообщении.

Так, первым регионом, который начал предоставлять такие меры, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. "Уже сейчас они (электронные сертификаты — ред.) используются для получения мер поддержки семьями с новорожденными детьми (родителям, ранее получившим коробку "Малышу Ямала" при рождении ребенка, предоставляют электронный сертификат на детские вещи и средства ухода), также стартовал пилотный проект по представлению детского питания. Таким образом, регион облегчил доступ к мерам поддержки и упростил контроль целевого использования средств", — подчеркнули в компании. Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

Кроме того, X5 в настоящий момент взаимодействует еще с несколькими регионами с целью внедрения этой системы. Также на протяжении всего года планируется расширение функционала, в том числе поддержка касс самообслуживания, а также тестирование системы на базе торговой сети "Перекресток". Предварительно, в 2024 году компания рассчитывает интегрировать электронные сертификаты в онлайн-гипермаркете Vprok.ru и экспресс-доставке "Пятерочки", а также жестком дискаунтере "Чижик". Агентство направило запрос и другим крупным торговым сетям.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находилось 21 760 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".