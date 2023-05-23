МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group не получал уведомлений от Pernod Ricard, ранее решившей прекратить экспорт своей продукции в страну, о приостановке сотрудничества по бренду коньяка Ararat и продолжает его поставки на отечественный рынок, сообщили РИА Новости в компании. Роскачество выявило фальсификат более чем в половине дешевого коньяка

В середине мая Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana и коньяк Ararat.

Тогда руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал агентству, что Ararat является ключевым локальным брендом компании и на фоне решение о прекращении поставок, встает вопрос, куда будет перенаправлен этот объем.

"Компания Luding и Pernod Ricard Rouss — два крупнейших игрока и импортера алкогольной продукции на российском рынке — многолетние партнеры, совместно развивающие самый известный в мире армянский коньяк — Ararat, который производится на Ереванском Коньячном заводе. На сегодняшний день контракт о дистрибуции действителен и сотрудничество по бренду коньяка Ararat и компании Luding проходит в штатном режиме", — заявили в Luding.

В свою очередь, другой крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию — Ladoga — сообщил РИА Новости, что и не занималась поставками данного коньяка в страну, но занимается другими брендами.

"К концу 2023 года Ladoga планирует в 3 раза увеличить объем поставок коньяков из Армении и Дагестана. Компания, чьей долгосрочной стратегией является продуктовый суверенитет и технологическая независимость, продолжает укреплять позиции на рынке. Развивая ассортимент российских напитков, Ladoga сохраняет положительную динамику и в импорте. В частности, это касается такой категории крепких алкогольных напитков как коньяк", — добавили там.