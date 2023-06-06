МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. АКОРТ подсчитала средние наценки на базовые товары в молочной категории

"В целях осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагается обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)", — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.

Чернышов отметил, в последние годы производители продуктов и бытовой химии "словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги", при этом честная упаковка стала редкостью.

Молоко и сок продаются в бутылках по 0,9-0,8 литра, крупы — в пакетах по 0,8 кг, макароны — по 0,4 кг, стандартная пачка сливочного масла за 15 лет "похудела" на четверть (с 250 до 180 грамм), отдельные производители яйца продают не десятками, а упаковками по 8-9 штук, пояснил автор законопроекта.

"Прятать рост цен за уменьшением упаковки — это обман покупателя. Для маркетологов, которым не стыдно налить в непрозрачную литровую бутылку 800 мл молока и продавать такое пожилым людям или многодетным семьям, у меня есть только одна характеристика — мошенники. Вслед за ними хитрить с размерами упаковки вынуждены и добросовестные производители. В итоге проигрывают все, в первую очередь покупатели", — сообщил Чернышов. Россиян предупредили о завышении цен турецкими отелями

Закон "О защите прав потребителей" уже сейчас обязывает продавца предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность правильного выбора, отметил он.

"Внесенный мной законопроект дополняет эту норму прямым требованием указывать на ценниках стоимость одного килограмма или одного литра товара. Так покупателям будет удобно сравнивать цены и делать выбор", — сообщил политик.

Изменения планируется внести в статью 10 закона "О защите прав потребителей".