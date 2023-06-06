МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал незаконным штраф в 10 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора. Суд взыскал по иску "Траста" более 17,9 миллиарда рублей убытков

Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу ведомства на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд, ей приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.

Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин правонарушения.

Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.

При первом рассмотрении две инстанции в 2022 году отклонили претензии компании к Роспотребнадзору, указав, что взыскание сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности ничем не обусловлено. Но окружной суд в сентябре отправил дело на новое рассмотрение. Суд подтвердил штраф в 1,2 миллиарда рублей для компании Apple

При повторном рассмотрении суды пришли к выводу, что спорный сбор не является дополнительным по отношению к плате за доставку, так как плату за доставку получают партнеры сервиса, непосредственно продающие свои товары. Свой сбор Delivery Club взимает за право использования агрегатора, он прописан в пользовательском соглашении. На компанию не может быть "возложена обязанность предоставлять потребителям разработанные им результаты интеллектуальной деятельности на безвозмездной основе", отметил, в частности, апелляционный суд.

В Delivery Club изначально поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".