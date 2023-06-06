МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ozon этой осенью выйдет на рынок Армении, сообщил глава маркетплейса Сергей Гончаров. Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 71 процент

"Мы расширяем географию, Ozon уже присутствует в Белоруссии и Казахстане…. Осенью начнем бизнес в Армении", — заявил он, выступая на мероприятии компании Come On Forum 2023.

Кроме того, в июле маркетплейс запустит продажи в Киргизии, где он начал работу в декабре 2022 года.

В маркетплейсе уточнили, что в Армении Ozon планирует открыть локальный маркетплейс и строить собственную логистическую инфраструктуру. Также Ozon будет активно привлекать местных продавцов, которые смогут продавать и в Армении, и в России.

Таким образом, Армения станет четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. С 2021 года он развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане.

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов сообщил, что маркетплейс пересмотрел свой прогноз по росту оборот от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV) на 2023 год: теперь ожидается рост не менее чем на 70%. Wildberries не планирует полностью заменять сотрудников роботами

"В этом году мы продолжим расти….По итогам 2023 года мы планируем вырасти на 70% год к году", — заявил он, выступая на мероприятии компании Come On Forum 2023. В начале мая маркетплейс озвучивал прогноз роста GMV не менее чем на 60% за 2023 год по сравнению с 2022 годом. Уточнялось также, что особое внимание будет уделено повышению эффективности деятельности.

За прошлый год GMV компании вырос на 86%, до 832,2 миллиарда рублей, что было выше собственного прогноза маркетплейса. В том числе в четвертом квартале оборот от продаж товаров и услуг вырос на 67% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 296 миллиардов рублей.

"Дивиденды платятся из денежного потока, прибыль — это метрика бухгалтерская….Операционный денежный поток показывает, насколько бизнес-модель компании здоровая….Дивиденды надо платить, когда потенциал роста бизнеса исчерпан", — также добавил Герасимов.

Ранее в рамках форума глава Ozon Сергей Гончаров говорил, что к 2027 году прогнозируется рост рынка электронной торговли в России второе, до 18 триллионов рублей.