МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Белоруссии прекратить поставки запрещенной кормовой продукции из Европы, США и Канады в Россию через маркетплейсы и почтой, говорится в сообщении ведомства. Посол оценил рост белорусского экспорта в Россию в 2022 году

"Россельхознадзор официально обратился в компетентное ведомство Республики Беларусь с просьбой прекратить поставки запрещенных к ввозу в Россию кормов и кормовых добавок через интернет магазины и почтовыми отправлениями", — говорится в сообщении. Служба напоминает, что в настоящее время ввоз в Россию кормов для мелких домашних животных приостановлен для Великобритании, Германии, Испании, Канады, Нидерландов, США, также он действует для Бельгии, Польши, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии, Болгарии, Франции и Италии.

"Вместе с этим Россельхознадзор фиксирует открытые предложения о реализации запрещенных кормов и кормовых добавок для домашних животных гражданам через крупные интернет магазины, такие как Wildberries и Ozon. При этом предложения о покупке в основном поступают с торговых интернет-площадок Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Ведомство обращает внимание, что эта продукция поступает на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов — то есть без подтверждения качества и безопасности. При этом на протяжении трех лет при проведении государственного мониторинга служба многократно выявляла несоответствия в кормах и кормовых добавках европейских производителей – например, по составу или присутствию незарегистрированных ГМО-линий.

В ходе проведенных инспекций предприятий-производителей кормов для домашних животных выявлялось нарушения в температурной обработке сырья, а заявленный компонент отсутствовал или заменялся на более дешевое сырье. Кроме того, при производстве кормов для животных бесконтрольно используются ароматизаторы, красители и другие вспомогательные элементы.

Что касается безопасности и качества используемого сырья, то во время инспекции выявлялись факты использования сырья неизвестного происхождения, с истекшими сроками годности. Кроме этого, ряд европейских предприятий не осуществляет контроль за остатками антибактериальных и других лекарственных средств в используемом сырье.