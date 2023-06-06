ЕРЕВАН, 6 июн — ПРАЙМ. У Ozon есть все шансы добиться успеха на армянском рынке с учетом многочисленных факторов, в частности быстрого развития в стране цифровых рыночных сервисов и присутствия российских релокантов, такое мнение РИА Новости высказал аналитик Грант Микаелян. Wildberries не рассматривает возможность полной отмены платных возвратов

Ранее глава направления маркетплейса Ozon Сергей Гончаров сообщил о планах выхода на армянский рынок этой осенью. В Армении Ozon планирует открыть локальный маркетплейс и строить собственную логистическую инфраструктуру. Также Ozon будет активно привлекать местных продавцов, которые смогут продавать и в Армении, и в России. Таким образом, Армения станет четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. С 2021 года он развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане.

"У нас уже есть опыт Wildberries, который получил большое распространение в Армении, в основном среди женской аудитории. Но, как бы там ни было, сеть покрытия Wildberries гигантская — по всему Еревану и за его пределами. Это показывает, что спрос на такого рода услуги есть. Кроме того мы видим рост услуг доставки в Армении, для работы в этой сфере даже уже начался импорт рабочей силы из совершенно разных и неожиданных стран. Поэтому сейчас в Армении цифровые рыночные сервисы очень быстро развиваются и, судя по всему, с определенным отставанием от России, от развитых стран", — сказал Микаелян.

По его словам, Армения сейчас переживает бум услуг цифровой торговли и такой рынок в стране есть. "Второй аспект — это российские релоканты, российские армяне или люди, которые часто бывают в России, имеют контакты с Россией, а также с Белоруссией и Казахстаном, где также есть сервисы Ozon", — отметил эксперт. Он уточнил, что это немалая часть населения. Кассация подтвердила законность сервисного сбора Delivery Club

"Если говорить о релокантах, это два процента населения, а по покупательной способности, возможно, все четыре процента. А людей с тем или иным российским бэкграундом еще больше. Соответственно есть уже и готовая аудитория, которая вполне может быть потребителем услуг Ozon. И не только может быть. Они скорее всего уже имеют опыт потребления его услуг. Следовательно, я думаю, что здесь мы можем говорить о том, что у Ozon есть хорошие шансы "выстрелить", — отметил Микаелян.

По его мнению, многое будет зависеть от того, с какими предложениями Ozon придет в Армению. "У Wildberries были сформированные, выгодные предложения для армянского рынка, что будет у Ozon, мы посмотрим. Кроме того в Армении все еще есть спрос на книги, и я думаю, что книжные магазины не могут этот спрос удовлетворить. У Ozon одна из ядровых частей бизнеса — это книги, и здесь тоже есть определенные перспективы", — заявил эксперт.