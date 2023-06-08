МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-мае снизился на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, водки — на 9,9%, следует из материалов Росалкогольрегулирования. Российские пивовары назвали способ защиты от суррогатного слабого алкоголя

По данным ведомства, продажи коньяка за пять месяцев составили 3,077 миллиона декалитров, водки — 27,151 миллиона декалитров.

При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 2,5% — до 66,314 миллиона декалитров.

Продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 23% — до 7,474 миллиона декалитров.

Продажи виноградных вин снизились на 0,7% — до 11,364 миллиона декалитров, шампанских и игристых — выросли на 1,4%, до 3,96 миллиона декалитров, ликерных вин – снизились на 23,2%, до 357,2 тысячи декалитров.