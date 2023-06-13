МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране государственное регулирование производства и оборота (продажи) табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь этот рынок будет регулироваться также, как алкогольный. В России оценили последствия ограничения объема ввоза жидкостей для вейпов

Закон после подписания был опубликован на сайте официальной правовой информации России.

Документ предусматривает ввод в России специализированного государственного контроля по новым правовым основам в производстве и обороте по всей территории России табачных изделий, а также табачной и никотинсодержащих товаров.

Закон нацелен на сокращение в стране объемов нелегальной продукции в этом сегменте и сырья для него. За основу для ввода нового регулирования на табачном рынке взята уже отлаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.

С 1 марта следующего 2024 года в России для производства, хранения и поставки табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, а также импорт и экспорт этих товаров, закупки для реализации в торговых точках и в магазинах беспошлинной торговли сигарет и иной продукции будет необходима лицензия.

Для предотвращения незаконного оборота и производства этих товаров будет введена обязательная государственная регистрация отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования. Виды этого оборудования определит кабмин.

Также с 1 марта 2024 года будет введена обязательная консервация производственного оборудования, которое не используется. Учет объемов производства и оборота этой продукции будет вестись с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены.

Подписанный президентом закон вступит в ситу 1 сентября текущего 2023 года. Часть норм начнут действовать позже: например, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителей будет запрещено размещать основное технологическое оборудование, которое не находится у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.