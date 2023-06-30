МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доля российского вина в отечественных магазинах и ресторанах сохраняет свои позиции 9 месяцев подряд на уровне в почти 60% — заведения адаптировались к новым условиям, следует из данных системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", подготовленных для РИА Новости. Раскрыто, насколько подорожал алкоголь у крупных европейских поставщиков

"В начале прошлого года доля отечественного вина в ассортименте магазинов и ресторанов составляла около 52%, а во втором и третьем кварталах резко поднялась до 65%. В четвертом квартале доля российского вина снизилась и составила 58%. Такой уровень сохранялся и в 2023 году, как в первом, так и во втором квартале", — говорится в исследовании.

По словам эксперта "Контур.Маркета" для автоматизации общепита Екатерины Березовик, всплеск интереса к российским винам в прошлом году был обусловлен экономической и политической обстановкой в стране — предприниматели закупали алкоголь про запас и более внимательно изучали предложения российских виноделен, поскольку и логистика проще, и цены соизмеримые.

"В 2023 году отрасль развивается в своем темпе: три квартала подряд мы видим, что доля отечественного вина составляет около 58%. Общепит и розница адаптировалась к новым условиям и демонстрирует стабильность", — добавила она.

Также отмечается, что розница и общепит закупают больше вина летом, потому что увеличивается спрос на более легкий алкоголь, подходящий для употребления в жаркую погоду. Так, в прошлом году пик произошел в июле, тогда общая доля вина по рынку достигла 40% от всего крепкого алкоголя в обороте. По данным аналитиков, этой отметки не смогли достичь даже новогодние продажи шампанского и других вин.

"Ожидаем, что в 2023 году максимальная доля вина тоже придется на июль, мы уже видим предпосылки", — прогнозирует Березовик.