МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возвращению западных брендов в Россию под другими названиями, рады им 21%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Американский Gap не ушел, но продает турецкие бренды, сообщил источник

Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возращению западных брендов под новыми названиями. Скорее положительно к этому относится каждый пятый — 21%. Чаще это жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%), городов-миллионников (26%) и городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (26%), реже всего — жители сел (16%).

Скорее отрицательно к этому относятся 18%. Чаще всего это жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), реже всего — жители Москвы и Санкт-Петербурга (9%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.