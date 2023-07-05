МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15-18%, до 298 тысяч штук, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. В России падают продажи ноутбуков

"Прогноз на третий квартал: 298 тысяч автомобилей, рост на 15-18%", — отметили в ассоциации.

Так, согласно прогнозам дилеров, продажи российских брендов в стране в третьем квартале составят 123 000 автомобилей, китайских — 130 000 машин, оставшиеся цифры — показатель ушедших из РФ иномарок, которые ввозятся по параллельному импорту.

Во вторник в РОАД сообщали РИА Новости, что рост цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет.