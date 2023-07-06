МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Спрос россиян на товары для путешествий и активного отдыха вырос в первом полугодии в разы относительно аналогичного периода прошлого года — наиболее востребованными оказалась складная мебель, чемоданы, а также удочки и спиннинги, рассказали РИА Новости представители сферы торговли. Спрос на черешню и клубнику в России назван аномально высоким

Так, например, в "М.Видео-Эльдорадо" отмечают увеличение интереса к таким товарам, представленным на маркетплейсе ритейлера. "Позитивной динамике способствуют развитие внутреннего туризма, расширение автомаршрутов и рост популярности турпоходов….Максимальный прирост штучных продаж за январь-июнь 2023 года относительно того же периода прошлого года продемонстрировали чемоданы – спрос вырос в 5 раз. Среди инвентаря для индивидуальных путешествий в 4,4 раза увеличились продажи складной мебели для кемпинга, в 3,2 раза стали популярнее надувные кровати с насосом", — подсчитали там.

Отмечается, что на 90% вырос интерес к складным палаткам, на 80% — к наборам туристической посуды, еще четверть прибавили надувные лодки, позитивную динамику также продемонстрировали и спальные мешки. Кроме того, в три раза чаще россияне приобретали подушки для путешествий, на 60% вырос интерес к детским автомобильным креслам.

Схожую динамику зафиксировали и в Wildberries. "В 2023 году россияне все чаще приобретают различную продукцию для туризма и отдыха на природе, что может быть связано с растущей популярностью путешествий по стране. Это подтверждают и данные наших продаж: в первом полугодии 2023 года покупатели приобрели на Wildberries на 113% больше различной продукции для отдыха и кемпинга, чем это было в прошлом году", — сообщили в компании.

При этом среди наиболее популярных на площадке товаров активного отдыха: палатки (+97% год к году), лодки для легких сплавов и рыбалки (+273%), спальные мешки (+90%) и туристическая мебель — столы (+154%), стулья (+110%) и тенты (245%). Растет и интерес к продукции для рыбалки: россияне приобрели на 376% больше удочек и спиннингов, а различных наборов рыболовных снастей – на 162%.

"С приходом сезона отпусков мы отмечаем и рост популярности продукции для путешествий: продажи чемоданов в штуках выросли на 57% год к году, а подушек для шеи, которые удобно использовать во время долгих перелетов – на 249%", — заключили в маркетплейсе.