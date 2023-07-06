МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россияне чаще всего при покупке пива отдают предпочтение российским маркам, а самым продаваемым является "Жигулевское", на него приходится 26% продаж, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", изучив реализацию более чем в 80 тысячах торговых точек. К осени на российские стадионы может вернуться пиво

Для исследования взяли данные за второй квартал 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

"В целом спрос на пиво стабильный: количество чеков уменьшилось всего на 1%, а сумма продаж при этом выросла на 1%. Чаще всего отдают предпочтение российским брендам пива. Самая большая доля в продажах у "Жигулевского" — 26%. Эта марка остается востребованной, несмотря на то, что количество чеков упало на 9%, а выручка — на 4%", — сказала аналитик Дарья Жигалина.

По ее словам, "розливом "Жигулевского" занимаются сразу несколько заводов в России, такая же ситуация и у пива "Чешское", на которое приходится 8,5% продаж".

По ее словам, также среди лидеров "Балтика" с долей продажах — 14%, прирост в чеках составил 10%, в выручке — 9%, средняя цена снизилась на 2%, и теперь составляет 74 рубля за бутылку 0,5 литра. Доля продаж Bud составляет 6,5%, количество чеков не изменилось, выручка увеличилась на 10%, средняя цена выросла на 11% и составляет 92 рубля за 0,5 литра. У напитка "Жигули" доля в продажах — 6,4%, а количество чеков упало на 4%, сумма выручки — на 5%, при этом цена не изменилась — 82 рубля за бутылку.

"В то же время, самое сильное падение продаж произошло у брендов Carlsberg, Kronenbourg, Клинское, Staropramen, Miller — почти все из них заявили об уходе с рынка РФ. Скорее всего, во втором квартале 2023 года распродавали остатки этого пива", — отметила Жигалина.

Она уточнила, что "понять причину незначительного падения продаж, например от —20% до —5%, сложнее — это может быть рост цены; изменение литража или упаковки, которое "не зашло" потребителю; логистические проблемы, когда бренд официально не уходил с российского рынка, но пути поставок изменились. А еще это может быть связано с тем, что завод от иностранной компании перешел к российскому бизнесу. "В следствие изменилась рецептура напитка, и он перестал нравится потребителю", — заключила аналитик.