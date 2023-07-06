МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Сделка по продаже российских активов Danone может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, процесс затягивает сама французская компания, не желающая уходить с российского рынка, рассказал РИА Новости источник на молочном рынке. В TelecomDaily оценили, как российский бизнес пользуется номером 8-800

Danone в середине октября 2022 года сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени (тогда, по данным источников, компания оценивала этот срок в несколько месяцев), будет работать как обычно.

Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что Danone уже отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы.

"Документы по продаже российских активов Danone были готовы уже в мае и должны были быть направлены в правкомиссию, но французская компания затягивает сделку, потому что на самом деле они не хотят уходить с рынка", — рассказал один из собеседников РИА Новости.

По его данным, компания сейчас находится в процессе переговоров с покупателями, но выдвигает все новые очень жесткие условия продажи, которые уже отпугнули ряд потенциальных покупателей — в частности, актив к покупке больше не рассматривают "Комос Групп" и "Дамате". Вариант продажи активов консорциуму инвесторов, через который Danone смогла бы сама сохранить контроль над российским бизнесом, тоже больше не актуален — акционеры выступили против такого варианта сделки, добавляет источник.

Информацию о переносе сделки на 2024 год подтвердил агентству также второй источник на молочном рынке.

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ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает низкие шансы компании на продажу. "Правило Минфина предполагает скидку в 50% при продаже доли в российской компании инвесторами из недружественных стран. Что касается дополнительного дисконта, то, вероятнее всего, его придется предоставлять из-за того, что компания планирует включить в сделку опцион обратного выкупа активов через несколько лет", — поясняет он.

При этом, по его словам, сколько именно может составить дополнительный дисконт в таком случае сказать сложно, "но из-за этого опциона желающих купить бизнес Danone будет намного меньше, поэтому он должен быть достаточно существенным". "Возможно, это будут дополнительные 10–20% к тем 50%, которые должны предоставить согласно указу президента РФ. Активы "Данон-Россия" и "Данон-трейд" с учетом правил Минфина и возможного дополнительного дисконта могут продать примерно за 45–50 миллиардов рублей", — полагает Чернов.

Он добавил, что шансы на продажу были бы гораздо выше, если бы компания не планировала включить в сделку опцию по обратному выкупу. "Из-за этой опции их можно оценить в 20–30% вероятности, однако при условии предоставления дополнительного дисконта они вырастут до 30–40%", — отмечает аналитик.

В 2022 году чистая прибыль компании "Данон-Россия" сократилась до 5,57 миллиарда рублей с 8,85 миллиарда рублей в 2021 году. Чистая прибыль "Данон-трейд" в 2022 году упала до 612,7 миллиона рублей после 1,4 миллиарда в 2021 году. Годовая выручка "Данон-Россия" при этом выросла до 92,9 миллиарда рублей против 85,1 миллиарда рублей в 2021 году (рост на 9,1%), а выручка "Данон-трейд" в прошлом году составила 112,7 миллиарда рублей (109,9 миллиарда годом ранее).

В годовом отчете Danone отмечала, что деконсолидация бизнеса Danone в России после закрытия сделки по его продаже "может привести к списанию до 1 миллиарда евро" (около 100 миллиардов рублей на июль 2023 года).