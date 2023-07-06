МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Динамика цен на продукты будет зависеть от длительности тренда на ослабление рубля и от политики торговых сетей, производители продуктов всегда сдерживают цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Набиуллина призвала не строить теории заговора насчет курса рубля

Курс доллара в четверг на Московской бирже поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку в 102 рубля впервые с марта 2022 года. Курс рубля снижается под влиянием динамики внешней торговли, сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина; в свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, и стоит ждать его укрепления.

"Рост курса (валют — ред.), безусловно, вызывает рост издержек производителей за счёт валютной составляющей, которая присутствует в разных категориях товаров. Однако сдерживающим фактором сегодня остаётся низкая покупательная способность населения. Поэтому производители продуктов питания сегодня, как и всегда, будут пытаться максимально сдерживать рост за счёт собственных ресурсов в условиях высокой конкуренции среди производителей", — считает Востриков

"Итоговая динамика цен на полке будет зависеть от длительности текущего тренда и от готовности торговых сетей вслед за производителями сдерживать или снижать свои наценки", — добавил он. Напрямую курс влияет на цену импортной продукции — это, например, чай, кофе, некоторые фрукты и овощи, говорит Востриков, напоминая, что многие предприятия пищевой промышленности, которые работают на импортном оборудовании и сырье, активно пытаются наладить процесс импортозамещения. Сделку по продаже российских активов Danone перенесли, сообщил источник

НЕЗАМЕТНО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В свою очередь, партнер консалтинговой компании "НЭО" Альбина Корягина отмечает, что курсовые колебания доллара практически не оказывают влияние на отпускные цены сельхозпроизводителей — например, можно говорить об очень слабом влиянии на молоко и зерновые и практически его отсутствии в отношении мяса.

"Цены не зависят от колебаний доллара. Они всегда растут, при резком скачке доллара они растут быстрее. При этом цены не снижаются когда доллар падает, цены ориентируются на тренд доллара, а не его сиюминутные колебания", — пояснила она. А для средних потребительских цен зависимость еще меньше: по мнению Корягиной, для конечного потребителя изменения цен, вызванные курсовой разницей рубль-доллар, практически незаметны.

"Единственным ярким исключением был период резкого скачка доллара в марте 2022 года. Отпускные цены производителей также заметно подросли. При этом уже в апреле доллар отыграл назад, а цены уже нет", — заметила эксперт.