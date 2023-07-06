МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Продающаяся в России осенне-зимняя одежда и летние коллекции следующего сезона, производство которых начнется в ближайшее время, могут подорожать уже сейчас на фоне ослабления рубля, заявила РИА Новости менеджер категории Fashion платформы Brandly Анастасия Текучева. "Детский мир" запустит сеть детской одежды на базе ушедшей из России Reima

Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.

"На стоимости одежды и обуви может отразиться и ослабление рубля. При этом в зоне риска окажутся не только компании, осуществляющие отгрузку до конечного потребителя из Европы, ОАЭ или США, но и отечественные предприниматели, производственные мощности которых находятся, к примеру, за пределами России", — заявила Текучева. Эксперт подчеркнула, что уже сейчас эти игроки рынка, как и компании, закупающие сырье или комплектующие для швейного оборудования в Турции, Китае и других странах, пересматривают свое ценообразование.

"Тенденция к увеличению стоимостей может коснуться как текущих коллекций (первые поставки по сезону зима-осень 23 уже начинают появляться на полках), так и будущего сезона весна-лето 24, производство по которому начнется в самое ближайшее время", — добавила эксперт.

В свою очередь, источник в крупном фэшн-ритейлере рассказал агентству, что краткосрочные колебания курса, как правило, не отражаются на розничных ценах, поскольку производственный цикл коллекций обычно составляет несколько месяцев (у крупных брендов — 6-8 месяцев), и уже сейчас идет разработка ассортимента, который будет в магазинах весной 2024 года.

В других отраслях легкой промышленности также проанализировали влияние валютных колебаний. Так, например, вице-президент по детским товарам Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью "Мир кубиков" и рядом других, Мария Голенкова сообщила, что товарные запасы компании позволяют до осени сдержать рост цен в магазинах этой сети, однако новые поставки уже будут учитывать рост курса.

В парфюмерно-косметической сети "Золотое яблоко", в свою очередь, отметили, что сейчас компания следит за ситуацией на рынке и за реакцией поставщиков. "Курс доллара, безусловно, влияет на конечную цену товаров на полке… Но при повышении курса стоимость растет не сразу, это происходит, если высокий курс закрепляется и не случается скачков. Сейчас участники рынка еще могут продавать продукцию, которую они закупили по прежнему курсу, что позволяет им не повышать стоимость. Пока все занимают выжидательную позицию, следят, что произойдет с курсом и на каком значении он зафиксируется", — заключили там.