Эксперт Brandly Текучева: зимняя одежда может подорожать на фоне ослабления курса рубля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Продающаяся в России осенне-зимняя одежда и летние коллекции следующего сезона, производство которых начнется в ближайшее время, могут подорожать уже сейчас на фоне ослабления рубля, заявила РИА Новости менеджер категории Fashion платформы Brandly Анастасия Текучева.
Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.
"На стоимости одежды и обуви может отразиться и ослабление рубля. При этом в зоне риска окажутся не только компании, осуществляющие отгрузку до конечного потребителя из Европы, ОАЭ или США, но и отечественные предприниматели, производственные мощности которых находятся, к примеру, за пределами России", — заявила Текучева. Эксперт подчеркнула, что уже сейчас эти игроки рынка, как и компании, закупающие сырье или комплектующие для швейного оборудования в Турции, Китае и других странах, пересматривают свое ценообразование.
"Тенденция к увеличению стоимостей может коснуться как текущих коллекций (первые поставки по сезону зима-осень 23 уже начинают появляться на полках), так и будущего сезона весна-лето 24, производство по которому начнется в самое ближайшее время", — добавила эксперт.
В свою очередь, источник в крупном фэшн-ритейлере рассказал агентству, что краткосрочные колебания курса, как правило, не отражаются на розничных ценах, поскольку производственный цикл коллекций обычно составляет несколько месяцев (у крупных брендов — 6-8 месяцев), и уже сейчас идет разработка ассортимента, который будет в магазинах весной 2024 года.
В других отраслях легкой промышленности также проанализировали влияние валютных колебаний. Так, например, вице-президент по детским товарам Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью "Мир кубиков" и рядом других, Мария Голенкова сообщила, что товарные запасы компании позволяют до осени сдержать рост цен в магазинах этой сети, однако новые поставки уже будут учитывать рост курса.
В парфюмерно-косметической сети "Золотое яблоко", в свою очередь, отметили, что сейчас компания следит за ситуацией на рынке и за реакцией поставщиков. "Курс доллара, безусловно, влияет на конечную цену товаров на полке… Но при повышении курса стоимость растет не сразу, это происходит, если высокий курс закрепляется и не случается скачков. Сейчас участники рынка еще могут продавать продукцию, которую они закупили по прежнему курсу, что позволяет им не повышать стоимость. Пока все занимают выжидательную позицию, следят, что произойдет с курсом и на каком значении он зафиксируется", — заключили там.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230706/841021772.html