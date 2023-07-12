МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали больше внимания уделять своему здоровью и внешнему виду — продажи уходовых средств и БАДов выросли более чем в два раза, также значительно увеличился спрос на декоративную косметику, рассказали РИА Новости опрошенные маркетплейсы и торговые сети. В России установили ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

Так, например, согласно данным Ozon fresh, покупки в категории "Красота и здоровье" в первом полугодии выросли более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, а в категории "Уход за кожей" — в 2,6 раза.

"На данный момент лидерами по спросу на маркетплейсе являются бренды аптечной косметики… Женщины в этом году стали активнее покупать средства для ступенчатого ежедневного ухода за лицом. Такая тенденция говорит о том, что россиянки внимательнее относятся к своей внешности и старательнее следят за состоянием своей кожи", — добавили в компании.

В Wildberries зафиксировали, что россияне за первые шесть месяцев года приобрели на площадке вдвое больше уходовых средств, чем за аналогичный период 2022 года. Больше всего в штуках было куплено кремов, шампуней, косметических масок, дезодорантов и различных масел для ухода за кожей и волосами, а наиболее динамичными темпами интерес покупателей "растет к декоративной косметике", например, тинтам для губ (рост продаж в штуках в пять раз год к году), корректорам и духам (в четыре раза), а блесков и хайлайтеров приобрели почти в 3,5 раза больше.

В парфюмерно-косметической сети "Золотое яблоко" также зафиксировали, что в категориях "Уход", "Декоративная косметика" и "БАДы" наблюдается рост. "Самые высокие показатели у БАДов — они приросли на 106,1%", — добавили там.

Устойчивый рост спроса на категории товаров для красоты и здоровья за январь-июнь наблюдают и аналитики сети "Летуаль". Так, спрос на уходовые средства для лица вырос на 39%, для волос — на 6% и для тела — на 8%. Интересно, что россияне стали чаще выбирать средства для ухода за полостью рта — на 54%. Также за полгода спрос на категорию "Макияж" вырос чуть больше чем на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а продажи БАДов и витаминов увеличились на 31%.