МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Наибольшим спросом в России пользуются корейские марки автомобилей, растет популярность "китайцев", тогда как авто европейских производителей привлекают россиян все меньше, говорится в исследовании аналитиков страхового дома "ВСК". Об этом сообщают "Известия". Названы автомобили, которые могут попасть в группу риска по угонам

В топ-5 наиболее востребованных автомобилей в нынешнем году вошли Kia с 10% продаж, Hyundai (около 9%), Toyota (около 9%), ВАЗ (8%) и Lada (7%).

Среди моделей наиболее популярны Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota RAV 4.

Вместе с тем в списке наиболее востребованных машин увеличилось число китайских марок: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).

При этом премиальные европейские бренды сохранили свои позиции в рейтинге. Доля Mercedes-Benz и BMW в общем объеме продаж составляет 2%.

Как отмечают аналитики, в 2023 году автомобильный сектор в России продемонстрировал заметное оживление.

"С начала года число оформленных полисов каско выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в отчете исследования.