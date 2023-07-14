"ВСК": в 2023 году в России наиболее востребованы корейские марки автомобилей
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Наибольшим спросом в России пользуются корейские марки автомобилей, растет популярность "китайцев", тогда как авто европейских производителей привлекают россиян все меньше, говорится в исследовании аналитиков страхового дома "ВСК". Об этом сообщают "Известия".
В топ-5 наиболее востребованных автомобилей в нынешнем году вошли Kia с 10% продаж, Hyundai (около 9%), Toyota (около 9%), ВАЗ (8%) и Lada (7%).
Среди моделей наиболее популярны Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota RAV 4.
Вместе с тем в списке наиболее востребованных машин увеличилось число китайских марок: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).
При этом премиальные европейские бренды сохранили свои позиции в рейтинге. Доля Mercedes-Benz и BMW в общем объеме продаж составляет 2%.
Как отмечают аналитики, в 2023 году автомобильный сектор в России продемонстрировал заметное оживление.
"С начала года число оформленных полисов каско выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в отчете исследования.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230714/841080771.html