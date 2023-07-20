МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Продукция дагестанских виноделов к концу нынешнего года может появиться в московских магазинах, этот вопрос прорабатывается с розничными сетями, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы

"Я видел в магазинах Москвы наши коньяки, но не видел нашего вина. Мы сейчас прорабатываем с сетевыми магазинами этот вопрос, чтобы на их полках в том числе были предоставлены наши виноделы. Здесь мы можем говорить и об импортозамещении, потому что наше вино способно конкурировать с любыми производителями: и европейскими, и южноамериканскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я думаю, что уже в этом году на Новый год в Москве можно будет приобрести наше игристое вино", – сказал Меликов.

Он также сообщил, что в Дагестане начата работа по возрождению традиционных для республики сортов винограда.

"Наши предприятия работают в полном цикле, от лозы до пробки, как говорят сами виноделы. Все это наше, производится в Дагестане. В то же время мы хотим скорректировать производство винограда под наши традиционные сорта. К сожалению, за последние 20-30 лет селекция была нарушена. И когда она воспроизводилась вновь, за основу были взяты европейские сорта. Мы в этом году создали виноградный питомник, на котором будем пробовать возродить традиционные для Дагестана сорта винограда, которые также станут традиционными для производства вина, коньяка и другой алкогольной продукции", – рассказал глава республики.