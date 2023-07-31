МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Выручка отечественного ритейлера "Вкусвилл" по итогам первого полугодия 2023 года составила 119,7 миллиарда рублей, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. "ВкусВилл" начал продавать свои продукты в отделениях "Почты России"

При этом онлайн продажи выросли на 50%, до 55,6 миллиарда рублей, а их доля от общего значения достигла 47% против 37% по итогам первого полугодия 2022 года.

"Число заказов стабильно растет, покупатели чаще заходят в приложение, чаще совершают там покупки…. В онлайне выше средний чек почти в два раза, поэтому мы можем брать доставку на себя…. При этом есть дополнительные сервисы, например экспресс-доставка за 30 минут, спрос на нее ниже, и ввиду больших ресурсозатрат она платная. В приоритете у нас ускорение бесплатной доставки и расширение географии работы сервиса", — приводятся в сообщении слова управляющего доставкой "Вкусвилла" Максима Сухиненко.

В свою очередь темпы открытия магазинов ускорились в 5 раз. Так, за первую половину года ритейлер открыл более 170 новых точек — продукты бренда впервые появились в таких городах, как Волжский, Сызрань, Йошкар-Ола, Северодвинск, Таганрог, Армавир, Астрахань и Киржач. А общее число магазинов увеличилось почти на 12%.

"Число дарксторов за 2023 год выросло на 16%, всего у компании их более 130. Первые "тёмные магазины" для сборки онлайн-заказов открылись в Костроме, Щёлково и Перми, расширение сети дарксторов сосредоточено в Московской и Ленинградской областях", — подчеркнули в компании.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на июнь 2023 года включает в себя более 1500 магазинов в 148 городах России и не менее 130 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".