БИШКЕК, 1 авг — ПРАЙМ. Киргизия получила от РФ почти 1,4 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС

"В Бишкеке при участии посольства и министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана состоялась церемония передачи очередной партии российской продовольственной помощи в объеме 1215 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 180 тонн подсолнечного масла", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, продукты будут распределены сотрудниками Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и местными властями среди более чем 26 тысяч представителей уязвимых слоев населения в регионах Киргизии.

"Поставки продовольствия осуществляются в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд ВПП ООН. Аналогичная акция в ближайшие дни состоится в Оше с участием генерального консульства России и полномочного представительства президента Кыргызстана в Ошской области", — отметили в в диппредставительстве.