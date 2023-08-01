2023-08-01T11:45:00+03:00
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2023-08-01T11:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230801/841256434.html
Киргизия получила от России почти полторы тысячи тонн продпомощи
Потребрынок
Новости
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Киргизия получила от РФ почти 1,4 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. "В Бишкеке при участии посольства и... ПРАЙМ, 01.08.2023
сельское хозяйство, общество , потребрынок, бизнес, экономика, промышленность, новости, рф, киргизия, продовольственная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 1 авг — ПРАЙМ. Киргизия получила от РФ почти 1,4 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.
"В Бишкеке при участии посольства и министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана состоялась церемония передачи очередной партии российской продовольственной помощи в объеме 1215 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 180 тонн подсолнечного масла", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, продукты будут распределены сотрудниками Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и местными властями среди более чем 26 тысяч представителей уязвимых слоев населения в регионах Киргизии.
"Поставки продовольствия осуществляются в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд ВПП ООН. Аналогичная акция в ближайшие дни состоится в Оше с участием генерального консульства России и полномочного представительства президента Кыргызстана в Ошской области", — отметили в в диппредставительстве.