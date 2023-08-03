МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Представители российского бизнеса рассказали президенту России Владимиру Путину, что покупатели воспринимают многие премиальные бренды, которые продаются в стране, как иностранные, однако на самом деле они отечественные. ВТБ ожидает, что китайские бренды займут до 70 процентов кредитов на авто

"Очень многие российские компании создали за последнее время красивые бренды, и большая часть российских потребителей думает, что это западные бренды, но на самом деле — это российские бренды, которые принадлежат российским бенефициарам и их создали русские ученые", — поделилась с президентом гендиректор "Диарси Центр", ключевым брендом которого является зубная паста R.O.C.S., Светлана Матео.

Кроме того, по ее словам, отечественный бизнес показывает хорошие результаты. "Мы на 25 процентов приросли в прошлом", — уточнила Матео в ходе встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Она подчеркнула, что по итогам этого года компания прогнозирует оборот в восемь миллиардов рублей.

В июне вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу — вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта. При этом Мантуров подчеркнул, что сам он — сторонник кириллицы.