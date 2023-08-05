МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер — плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество полезных веществ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Россиянам объяснили, почему нельзя пробовать арбуз перед покупкой

"Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное — вредных. Несмотря на то, что допустимы повреждения до 4 миллиметров, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков", — заявили там.

Сами же клубни должны быть твердыми и упругими, без темных и зеленых пятен, наростов, так как они содержат вредный для человека соланин. Если картофель все же был куплен с такими дефектами, то зелень и наросты нужно срезать.

"При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома", — добавили в Роскачестве.

Там также посоветовали хранить дома плоды в темном, сухом и достаточно прохладном месте с температурой до четырех — пяти градусов. Можно также уложить их в сетки или в овощные ящики.

В Роскачестве отметили, что иногда бывает трудно определить, какой именно из разных видов картофеля подойдет для конкретного блюда. При этом, добавили в ведомстве, розовая картошка считается идеальной для жарки, желтоватая — для варки супа, белая рассыпчатая — для пюре.