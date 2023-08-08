МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Запасов зарубежного вина в России хватит минимум до новогодних праздников, даже в случае полной остановки его импорта в страну, однако сейчас поставки не только продолжаются, но и, напротив, увеличиваются относительно прошлогодних показателей, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Пошлина на импортные вина выровняет конкурентные условия с российскими

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.

"Сток импорта сейчас более 200 миллионов литров (вина — ред.). Еще прошлогодний объем не распродали, а уже нового завезли. Это больше половины годового объема продаж импортного вина. Если потребление импорта останется на уровне прошлого года, а весь импорт в Россию остановится полностью (а этого уже не случилось), то до новогодних праздников точно хватит даже того, что уже в стране", — заявили в организации.

Там отметили, что вино в Россию, по состоянию на первое полугодие 2023 года, поставлялось из 47 разных стран мира. За это же время было импортировано 205 миллионов литров, что на 54% больше, чем в тот же период прошлого года, а основной объем "опять пришелся на Италию — 59 миллионов литров". При этом растет и отечественное производство.

"По данным таможенной статистики, даже в проблемном для внешнеэкономической деятельности 2022 году в Россию было ввезено более 405 миллионов литров вина всех типов, на 10% больше, чем в 2021 году. Из них 134 миллиона литров пришлось на Италию. При этом более 80 миллионов литров импортного вина в прошлом году остались не распроданными", — добавили там.

В свою очередь, комментируя ситуацию с ценами, в организации подчеркнули, что существует единственная предпосылка для роста цен — увеличение спроса на европейские вина, которое отмечается в рядке торговых сетей.

"Ситуацию можно сравнить с традиционным "кризисным" ажиотажем на сахар и гречку… Думать, что все вино в магазинах завтра подорожает до 800-1000 рублей не стоит. Даже если на отдельные позиции импорта цены вырастут, в каталогах скидок их заменят российские вина и вина из дружественных стран. В категории до 500-600 рублей за бутылку будет сохраняться широкое предложение, как российских вин с географическими индикаторами, так и импорта из целого ряда стран", — заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.