МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены в фарше, который продается в России, при этом только две торговые марки из всех исследуемых были признанны высококачественными, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Россиянам объяснили, как выбирать картофель

Уточняется, что было исследовано 18 торговых марок (ТМ) куриного фарша из десяти субъектов страны. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. Данная категория была выбрана для исследования в том числе ввиду наличия системных проблем в категории и множества потребительских запросов.

"В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский "Знак качества" могут претендовать только две торговые марки", — заявили в организации. Таким образом, только продукция марок "Петелинка" и "Мясницкий ряд" признана высококачественной.

По микробиологическим показателям не соответствуют нормам 11 из 18 исследованных позиций. Так, в торговых марках "Азбука вкуса", "Рококо", SPAR, "Перекресток", "Мясновъ", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" были выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, у "Троекурово", "Каждый день" и "Чернышихинское мясо" — обнаружены бактерии группы кишечных палочек;

При этом у марок "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у "Троекурово" и "Перекресток" — листерии. "В продукции "Мираторга" Роскачеством выявлена незаявленная на маркировке клетчатка, что не соответствует ТР ТС 021/2011. В продукции еще трех торговых марок также была выявлена клетчатка, но в этих случаях о ней заявил производитель. Еще один производитель указал вес продукции 500 граммов, хотя по факту вес составлял 478,6 грамма", — добавили в Роскачестве.

В организации также рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия. Так, изготовитель ТМ "Своя" ввел программу мероприятий по предотвращению развития патогенных микроорганизмов, а производитель ТМ "Вкусвилл" и "Ярославский бройлер" инициировали дополнительную масштабную проверку. "Чернышихинское мясо" и "Мясницкий ряд" также инициировали дополнительные проверки и корректирующие мероприятия, а изготовитель фарша "Каждый день" пообещал провести санитарный день с усиленной дезинфекцией, внеплановые отбор смывов и обучение персонала.

"Торговая сеть SPAR, реагируя на обращения Роскачества, сообщила об утилизации партии ТМ SPAR и "Чернышихинское мясо" и о проведении дополнительных лабораторных испытаний с поставщиком. Торговая сеть "Ашан" инициировала мониторинг всего ассортимента полуфабрикатов из мяса птицы торговых марок "Своя" и "Каждый день", — заключили там.