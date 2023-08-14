МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 8 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 3,7% и составил 680,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз США повысил оценку экспорта российской пшеницы

"По состоянию на 8 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 680,8 миллиарда рублей. Это на 3,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 465,1 миллиарда рублей, Сбербанк — на 215,7 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 656,5 миллиарда рублей, в том числе 440,4 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 216,1 миллиарда — от Сбербанка.