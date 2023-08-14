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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230814/841428543.html
Минсельхоз назвал объем роста кредитования российских полевых работ
Потребрынок
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Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 8 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 3,7% и составил 680,8 миллиарда рублей, говорится... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 8 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 3,7% и составил 680,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 8 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 680,8 миллиарда рублей. Это на 3,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 465,1 миллиарда рублей, Сбербанк — на 215,7 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 656,5 миллиарда рублей, в том числе 440,4 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 216,1 миллиарда — от Сбербанка.