МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейший в России ретейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая смартфоны и ноутбуки, сообщает компания. Россиян предупредили об уловках продавцов при распродаже

В начале марта 2022 года ритейлер сообщал, что до конца марта зафиксировал розничные цены на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. "М.Видео-Эльдорадо" "заморозила" цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы", — говорится в сообщении компании в четверг.

Отмечается, что программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по стабилизации ценовых условий на территории страны. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

Таким образом, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены.

"Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. "М.Видео-Эльдорадо" фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 года, и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году", — прокомментировал коммерческий директор ритейлера Олег Муравьев.

"С точки зрения товарных запасов можем отметить, что ситуация стабильная. Мы обладаем достаточными объемами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса", — добавил он.