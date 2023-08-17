МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется неизменным, а упаковка станет современнее, рассказал РИА Новости гендиректор и совладелец компании Александр Конов. Российских ретейлеров уведомят о повышении цен на чай и кофе

"Вчера запустили производство в Петербурге. Хотим сделать бренд федеральным, будем работать в этом направлении", — сказал Конов. По его словам, в обновленном продукте немного изменился дизайн, а сама упаковка стала более современной за счет двухкамерного пакетика. У ранее выпускавшегося чая не было ни нитки, ни ярлыка.

"Объединенная чайная компания" весной приобрела российские активы международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Ekaterra ранее купила чайный бизнес у Unilever, а в августе прошлого года заявила о решении прекратить деятельность РФ.

Согласно базе Роспатента, торговая марка чая "Беседа" была зарегистрирована в январе 2001 года, в 2010 году регистрация была продлена. Ekaterra стала правообладателем в 2022 году, а в июне 2023 года права на бренд перешли "Объединенной чайной компании".

"Unilever прекратил выпуск "Беседы" в 2015 году. Но узнаваемость у бренда очень высокая, поэтому будем его перезапускать, ориентируясь на средний ценовой сегмент", — сообщил Конов. На первом этапе будет производиться черный чай, затем планируются зеленый и чаи с добавками. Сейчас идут переговоры о поставках с торговыми сетями, в том числе федеральными.

"На наш взгляд, ориентация бренда на всем понятные человеческие, семейные ценности должна сейчас быть очень востребованной и актуальной, особенно для людей среднего поколения – причем даже больше женской аудитории. Мужчины покупают чай реже – именно такая сейчас специфика покупок на чайном рынке в рознице", — заметил собеседник агентства.

"Что касается самого продукта, то в нем изменились только поставщики материалов – например, по поставкам фильтрованной бумаги мы полностью переключились на Китай, по некоторым другим материалам тоже поменяли своих поставщиков. Но что касается самого сырья, самого чая, тут все неизменно", — добавил глава компании.