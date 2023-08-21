"Чек Индекс": новые автомобили в РФ в среднем подорожали до 1,9 миллиона рублей
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% — до 1,9 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом — на 18%, до 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс".
"Средняя стоимость нового автомобиля в январе-июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона", — сказано в исследовании.
Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года приобретали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом — 1,7 миллиона рублей. Жители Московской области приобретали новые авто в среднем за 2,6 миллиона рублей, а автомобили с пробегом — за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге эти значения были ниже — 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно.
При этом цена нового автомобиля в Краснодарском крае в среднем составила 2 миллиона рублей, а с пробегом — 1,3 миллиона рублей, а в Татарстане — 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230821/841523427.html