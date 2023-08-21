МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% — до 1,9 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом — на 18%, до 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс". Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

"Средняя стоимость нового автомобиля в январе-июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона", — сказано в исследовании.

Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года приобретали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом — 1,7 миллиона рублей. Жители Московской области приобретали новые авто в среднем за 2,6 миллиона рублей, а автомобили с пробегом — за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге эти значения были ниже — 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно.

При этом цена нового автомобиля в Краснодарском крае в среднем составила 2 миллиона рублей, а с пробегом — 1,3 миллиона рублей, а в Татарстане — 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.