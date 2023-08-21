МОСКВА, 21 августа — ПРАЙМ. Ситуация с доступностью автозапчастей для иномарок в РФ улучшилась, однако незначительный дефицит комплектующих ещё сохраняется, особенно сложных узлов, рассказали РИА Новости опрошенные дилеры. Дилеры ждут подорожания автомобилей в России после решения ЦБ

"Ситуация с запчастями в России улучшилась, но все еще есть проблемы с поставкой сложных узлов, которые могут занимать от 60 дней до полугода", — рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" Владимир Желобов.

Он также отметил, что стоимость уникальных деталей зависит от курсов валют и с начала 2022 года увеличилась в два раза. Учитывая рост курса основных мировых валют к рублю, пока нет предпосылок для снижения стоимости комплектующих в России, уточнил топ-менеджер.

"На рынке продолжает сохраняться незначительный дефицит запчастей, но нерешаемых проблем сегодня нет. Основной объем деталей для обслуживания и ремонта по-прежнему есть в наличии у дилеров. Даже если тех или иных позиций не хватает, сроки их поставок находятся в разумных пределах – в среднем это несколько дней", — рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

С 2022 года многие зарубежные автоконцерны (исключение – китайские) прекратили экспорт автомобилей и запчастей в РФ, однако почти все они были включены в перечень параллельного импорта. Таким образом, дилеры наладили поставки через третьи страны.