МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение об установлении и распределении импортных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2024 год, говорится в сообщении ЕЭК. Страны ЕАЭС внедрят инструменты электронной торговли сельхозпродукцией

Так, квота на мясо крупного рогатого скота для РФ определена в размере 570 тысяч тонн, для Армении — 9 тысяч, для Казахстана — 21 тысячи тонн. Для свинины квоты распределены в следующих объемах — Армения (12 тысяч тонн), Белоруссия (20 тысяч), Киргизия (2 тысячи тонн).

Квоты на мясо и субпродукты птицы составят 364 тысяч тонн для РФ, 39,1 тысячи тонн — для Армении, 10,9 тысячи — для Белоруссии, 140 тысяч — для Казахстана и 58 тысяч тонн – для Киргизии.

Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для РФ в объеме 15 тысяч тонн, для Армении — объеме 1,2 тысячи тонн.

ЕЭК напоминает, что в ЕАЭС, согласно прогнозу, в текущем году ожидается "отрицательная разница" между объемами производства и потребления продукции — для мяса крупного рогатого скота в размере 204,5 тысячи тонн, для свинины – в 60 тысяч тонн, для мяса птицы – в 210,8 тысячи тонн, а молочной сыворотки – в 10,35 тысячи.

ЕЭК устанавливает квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. Квоты на 2024 год для РФ и Казахстана установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО; для Армении, Белоруссии и Киргизии — определены в пределах разницы между потреблением и производством, и с учетом запрашиваемых сторонами объемов.