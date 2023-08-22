МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Межрегиональные управления Россельхознадзора приняли меры по итогам проверки куриного фарша, проведенной Роскачеством, сообщили РИА Новости в ведомстве. ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы

В начале августа Роскачество сообщило РИА Новости, что проверка 18 торговых марок куриного фарша из 10 регионов РФ выявила сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, при этом только две торговые марки из всех исследованных были признаны высококачественными.

"Помимо производителей и торговых сетей Роскачество отправило информацию также в контрольно-надзорные органы, которые могут предпринять конкретные действия в адрес нарушителей", — сообщили в Роскачестве. В частности, информация о результатах испытаний была направлена в Россельхознадзор, и его межрегиональные управления приняли ряд мер. Эту информацию подтвердили и в самом ведомстве.

"Выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО "Мясновъ-77", ООО "Городской супермаркет", АО "Торговый дом "перекресток", ООО "Воловский бройлер". Проведен профилактический визит в отношении АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева. На предприятии "Ярославский бройлер" проведено консультирование", — рассказали в Роскачестве.

Кроме того, в рамках мониторинга ООО "Чернышихинский мясокомбинат" были выявлены неоднократные нарушения в части сертификации продукции и нарушения прослеживаемости в рамках ФГИС "Меркурий". Это информация была доведена до Комитета ветеринарии Нижегородской области "с рекомендацией о приостановке регистрации пользователя государственной ветеринарной экспертизы", рассказали в Роскачестве.

Ранее Роскачество также сообщало агентству, что провело претензионную работу с производителями и торговыми сетями по результатам веерного исследования.