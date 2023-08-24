МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доля поисковых запросов одежды и обуви брендов премиального и среднего ценового сегмента в первом полугодии текущего года составила 55%, увеличившись на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Яндекс Реклама". "Детский мир" сделал школьные товары более доступными

"В первом полугодии 2023 года 55% от всех брендовых запросов в категории "Одежда" были с упоминанием брендов премиального и среднего ценового сегментов. В первом полугодии 2022 этот показатель составлял 45%", — рассказала РИА Новости индустриальный лидер в категории Fashion в Яндексе Анастасия Липатова.

По ее словам, бренд важен при покупке обуви, джинсов, спортивной и верхней одежды; наименее важен бренд при покупке футболок, юбок, домашней и детской одежды, одежды для беременных.

В целом, как показывают данные онлайн-опроса "Яндекса" среди тысячи пользователей в июне текущего года, онлайн все чаще становится ключевым каналом выбора одежды и обуви в России.

"Поиск предметов гардероба в интернете начинают 76% пользователей — это на четверть больше, чем годом ранее. При этом 60% опрошенных покупают одежду и в сети, и офлайн. Около 25% пользователей приобретают эти товары только онлайн: на маркетплейсе или в интернет-магазине… Почти треть пользователей отметили, что искали одежду или обувь на сайте магазина перед тем, как посетить его", — рассказали в "Яндекс Реклама".

Интересно, что количество маршрутов в "Яндекс Навигаторе", построенных до магазинов одежды, в первом полугодии 2023 года увеличилось на четверть по сравнению с годом ранее.

Накануне директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье" со ссылкой на специалистов рассказал, что Россия является второй брендозависимой страной в мире после Бразилии. Он также отметил важность содействия брендозамещению в стране, чтобы российские производители отечественных брендов могли работать и на экспорт.