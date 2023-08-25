МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в I полугодии увеличился на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период предшествующего года, до 4,644 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Мегафон" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в 2,3 раза

Показатель EBITDA вырос на 5,8% год к году и достиг 7,406 миллиарда рублей (7,002 миллиарда за 6 месяцев 2022 года), а выручка группы снизилась на 18,1%, до 179,204 миллиарда рублей.

"Показатель маржинальности по EBITDA достиг 4,1%, что сопоставимо с результатами публичных компаний в сфере розничных продаж электроники на мировой арене. При этом группа видит для себя возможности по дальнейшему совершенствованию процессов и возвращению к диапазону маржинальности по EBITDA 4-5% в обозримом будущем", — отмечает заместитель гендиректора по финансам "М.Видео-Эльдорадо" Анна Гарманова.

ОБЩИЕ ПРОДАЖИ

Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии сократились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 219 миллиардов рублей с НДС, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль Московской биржи за второй квартал выросла на 46 процентов

Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими. В том числе онлайн-продажи группы достигли 155,4 миллиарда рублей с НДС.

ПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ

"М.Видео-Эльдорадо" вернулся к открытию магазинов и планирует до конца этого года запустить до 60 точек нового компактного формата, следует из материалов компании.

Главный исполнительный директор группы Сергей Ли отметил, что в этом году компания "вернулась к открытию магазинов". По его словам, новый формат "М.Видео" сохраняет большую часть привычного для посетителей ассортимента при уменьшении площади точки почти вдвое. На данный момент уже открыто 17 таких магазинов, продажи которых в среднем на 15% превышают плановые.

Так, новый формат магазинов отличает площадь 500-600 квадратных метров, что в среднем вдвое меньше стандартных розничных объектов. При этом в новых точках "М.Видео-Эльдорадо" представлено около 4 500 наименований товаров.

"До конца года "М.Видео-Эльдорадо" планирует открыть до 60 магазинов нового формата. Примерно 30% новых торговых объектов будут находиться на Урале, 20% в Поволжье, по 15% в Центральной части России и в Сибири, более 10% на Юге страны, остальные — на Севере и на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года Ли заявил, что ритейлер не планирует открывать новые магазины до конца года.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" — ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах.