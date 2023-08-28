ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — ПРАЙМ. Китайцы на фоне сброса радиоактивной воды с японской станции "Фукусима-1" начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни. В Китае разоблачили самую дорогую и грязную авантюру США

"МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Пограничный. Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара", — следует из релиза.

Отмечается, что большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья нет, увеличения показателей на других пунктах не наблюдалось.

В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима-1", а затем прошла очистку. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в Китае наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.