МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Каршеринг и общественный транспорт стали у россиян популярнее этим летом: количество платежей по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 30,2% и 25% соответственно, говорится в исследовании МТС-банка, которое есть в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, на что чаще всего копят россияне

"Популярность каршеринга и такси в России продолжает расти. Летом 2023 года количество поездок на каршеринге увеличилось на 30,2% по сравнению с летом прошлого года…. В общественном транспорте количество транзакций в летние месяцы выросло на четверть по сравнению с летом 2022 года", — подсчитали аналитики на основании данных по картам клиентов банка со всей России в июне-августе 2022-2023 годов.

Выросло и количество поездок на такси — на 19,2%, несмотря на существенный рост тарифов. Так, средний чек поездок на такси увеличился за год на 27,3%, до 370 рублей. При этом средний чек поездки на арендованном автомобиле вырос с прошлого лета на 9,7%, до 420 рублей. В то же время средний размер транзакции в общественном транспорте стал меньше на 17% — 330 рублей. Однако это "может говорить о том, что увеличилось количество разовых поездок по отношению к проездным билетам", отметили в банке.

По мнению аналитиков, спрос на каршеринг и такси вырос на фоне падения продаж автомобилей, увеличения числа платных парковок и удорожания содержания и ремонта личного автомобиля. Вместе с этим арендные авто все чаще используют не только для краткосрочных поездок по городу, но и для поездок за город и путешествий, добавили в банке.

Три самых популярных каршеринг-сервиса — это "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и "Ситидрайв", на них приходится 75,7% от всего количества поездок. Активнее всего машинами с поминутной арендой пользуются в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Самарской области. Что касается такси, тут лидер "Яндекс Go" с 76,2% всех заказов, добавили аналитики.

"Аналитики отмечают, что значительное увеличение поездок на общественном транспорте, такси и каршеринге свидетельствует о снижении поездок на личном транспорте", — заключили в МТС-банке.