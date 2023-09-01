МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россельхонадзор выявил нарушения в мясной, молочной и рыбной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, например, наличие золотистого стафилококка, сообщило ведомство. Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на мясо птицы в сентябре

"Россельхонадзор при проведении лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции выявил нарушения в товарах из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Так, в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия "Санта Бремор" был обнаружен золотистый стафилококк", — говорится в сообщении.

РИА Новости направило запрос в "Санта-Бремор".

Несоответствующая требованиям России и ЕАЭС продукция зафиксирована и у производителей из Казахстана. "В сметане и молоке ТОО "Деп" выявлены остатки противомикробного препарата сульфаметазина; сыр, изготовленный ИП Кавериной, оказался фальсифицированным растительными жирами", — сообщает служба.

Нарушения также выявлены в товарах из Киргизии. "Радужная форель ОсОО "Нурагрорыбпром" содержала остатки лекарственных средств (кристаллический фиолетовый); в колбасах ОсОО "Адал-Азык" ТМ "Тойбосс" обнаружена микробная трансглутаминаза", — добавляется в сообщении.