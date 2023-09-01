2023-09-01T13:16:00+03:00
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2023-09-01T13:16:00+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20230901/841634440.html
Россельхознадзор выявил нарушения в ряде продукции из стран ЕАЭС
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Россельхонадзор выявил нарушения в мясной, молочной и рыбной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, например, наличие... ПРАЙМ, 01.09.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, еаэс, нарушения, россельхознадзор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россельхонадзор выявил нарушения в мясной, молочной и рыбной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, например, наличие золотистого стафилококка, сообщило ведомство.
"Россельхонадзор при проведении лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции выявил нарушения в товарах из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Так, в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия "Санта Бремор" был обнаружен золотистый стафилококк", — говорится в сообщении.
РИА Новости направило запрос в "Санта-Бремор".
Несоответствующая требованиям России и ЕАЭС продукция зафиксирована и у производителей из Казахстана. "В сметане и молоке ТОО "Деп" выявлены остатки противомикробного препарата сульфаметазина; сыр, изготовленный ИП Кавериной, оказался фальсифицированным растительными жирами", — сообщает служба.
Нарушения также выявлены в товарах из Киргизии. "Радужная форель ОсОО "Нурагрорыбпром" содержала остатки лекарственных средств (кристаллический фиолетовый); в колбасах ОсОО "Адал-Азык" ТМ "Тойбосс" обнаружена микробная трансглутаминаза", — добавляется в сообщении.