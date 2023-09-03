МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. В России бытовая техника из Турции и Китая вытесняет европейские бренды, пишут "Известия". Экономист назвала товары, которые первыми подорожают из-за курса рубля

По данным издания, продажи крупной бытовой техники китайских и турецких брендов выросли за год примерно на 20 процентов.

Как пояснили участники рынка, спрос на крупную бытовую технику из этих двух стран растет из-за хорошего соотношения цены и качества, стабильности с наличием товара, в том числе за счет того, что она производится в России, выстроенных логистических процессов, а также ремонтопригодности.

Так, наблюдается рост продаж холодильников и стиральных машин китайских Haier и Gorenje, турецкой Beko.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в отличие от европейских и некоторых азиатских брендов, производители из КНР не уходили с российского рынка, за счет чего и выиграли. Аналогично с турецкими компаниями, просто экспансию на российский рынок они начали несколько позже.

Дальнейший спрос на эту технику, как ожидается, будет определяться динамикой курса рубля.