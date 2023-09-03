2023-09-03T03:15:38+03:00
2023-09-03T03:15:38+03:00
2023-09-03T03:15:38+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230903/841641488.html
В России бытовая техника из КНР и Турции вытесняет европейскую, пишет СМИ
Потребрынок
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В России бытовая техника из Турции и Китая вытесняет европейские бренды, пишут "Известия". По данным издания, продажи крупной бытовой техники китайских и турецких брендов выросли... ПРАЙМ, 03.09.2023
потребрынок, бизнес, новости, бытовая техника, турция, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. В России бытовая техника из Турции и Китая вытесняет европейские бренды, пишут "Известия".
По данным издания, продажи крупной бытовой техники китайских и турецких брендов выросли за год примерно на 20 процентов.
Как пояснили участники рынка, спрос на крупную бытовую технику из этих двух стран растет из-за хорошего соотношения цены и качества, стабильности с наличием товара, в том числе за счет того, что она производится в России, выстроенных логистических процессов, а также ремонтопригодности.
Так, наблюдается рост продаж холодильников и стиральных машин китайских Haier и Gorenje, турецкой Beko.
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в отличие от европейских и некоторых азиатских брендов, производители из КНР не уходили с российского рынка, за счет чего и выиграли. Аналогично с турецкими компаниями, просто экспансию на российский рынок они начали несколько позже.
Дальнейший спрос на эту технику, как ожидается, будет определяться динамикой курса рубля.