МОСКВА, 4 сен = ПРАЙМ. Традиционное летнее снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ началось с конца июля, в целом большая часть овощей начала дешеветь еще раньше, но для некоторых из них сезонная дефляция уже закончилась: например, потребительские цены на огурцы за последние две недели выросли более чем на 8%, и уже вряд ли будут дешеветь в ближайшее время, говорят эксперты в комментариях РИА Новости.

Согласно данным Росстата, цены на огурцы в среднем в РФ на неделе с 15 по 21 августа выросли на 3,31%, а с 22 по 28 августа — на 4,77%. Между тем, с начала года цена на свежие огурцы в РФ упала почти в два раза (на 42,82%). Растут и отпускные цены: например, на данный момент в РФ мелкооптовые цены на бугорчатые огурцы находятся на среднем уровне 85 рублей за килограмм, а на гладкие огурцы — на уровне 50 рублей: соответственно, за неделю они укрепились на 21,4% и на 11,1%, констатирует зампредправления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

В пресс-службе X5 Group подтвердили РИА Новости, что закупочные цены на огурцы растут вторую неделю подряд, а поставщики объясняют это недостаточными объемами продукции. "Тепличные комплексы еще не в полной мере могут обеспечить объемами российский рынок, а объем овощей открытого грунта в последние недели уменьшился из-за погодных условий. На большей части страны уже похолодало, от некоторых поставщиков товар не проходит по качеству, что также оказывает давление на рынок", — сообщили в пресс-службе ритейлера.

Там также отметили, что такая динамика является сезонной и характерна для данного периода года, а снижение цены ожидается "ориентировочно в конце сентября — когда на рынок начнет поступать тепличная продукция с большим объемом".

ЖАРА И КАДРЫ

Член правления Плодовощного союза Ирина Мурашова пояснила РИА Новости, что причина повышения цен на огурцы по всей цепочке — сокращение урожайности из-за очень жаркого лета. "Огурцы плохо переносят жару, поэтому начинают развиваться болезни, и в таких условиях удержать урожай очень трудно. При этом возрастает стоимость работ по его сбору: сейчас массово идет уборочная кампания, а дефицит рабочей силы ведет к тому, что сезонные рабочие начинают выбирать более выгодные для себя условия. Поэтому сокращение урожайности и повышение стоимости самой уборки приводит к тому, что цена начинает повышаться, переходя постепенно и на полку", — сообщила Мурашова.

Она напомнила, что высокие температуры в период уборки были по всей России, вплоть до Московской области, и очень жарким был август — нетипично даже для южных регионов. "Все это отражается на овощах, чуть позже, с середины сентября, будем смотреть, как жаркая погода может повлиять на урожай лука: поздняя уборка прошлого года принесла затруднения с посевом в этом", — добавила собеседник агентства.

АДЕКВАТНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ

Партнер консалтинговой компании "НЭО" Альбина Корягина говорит, что в течение весны розничные цены на огурцы снижались даже до 85 рублей за килограмм, но с начала лета начали расти, "что является нехарактерным явлением": так, в течение лета они колебались в диапазоне 98-100 рублей, а в последнюю неделю августа достигали и 105 рублей за килограмм.

"Текущие цены действительно выше прошлогодних на 8-9%, но это связано в первую очередь со сдвигом сезона на две недели – сезон этого года начался раньше и заканчивается раньше. Этот двухнедельный лаг и вызвал волнение на рынке. По сути, мы имеем цены на огурцы в конце августа, соответствующие ценам на них в сентябре прошлого года", — уточнила она.

Мурашова считает, что "в дальнейшем цены на огурцы не должны быть ниже". "Сейчас уборка в открытом грунте заканчивается, объемы идут на спад. Пока мы еще имеем часть огурца из открытого грунта, из пленочных туннелей, но уже уходим в осень: это низкоосвещенный сезон, где в стоимость выращивания включаются, например, расходы на отопление и досвечивание", — перечислила она траты, которые могут влиять на себестоимость.

Эксперт также обратила внимание, что овощи дорожают адекватно в пределах инфляции — и это нормальная ситуация на фоне того, что Банк России намерен достаточно долго сохранять на высоком уровне ключевую ставку. "Если производители в таких условиях будут продавать свою продукцию за бесценок, не покрывая свои расходы и не обеспечивая доходность, они не смогут начать следующий сезон", — подчеркнула она.