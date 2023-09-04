МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в прошлом году, возобновили работу в стране по франшизе с помощью белорусских партнеров, увеличив при этом цены на свой ассортимент, убедился корреспондент РИА Новости. Спрос на одежду отечественных fashion-брендов в России за год утроился

Так, согласно данным "Яндекс Карт", магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, в других же городах они отмечены как "временно не работающие". При этом в контактах указана белорусская группа компаний Fashion House, которая, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим fashion-ритейлером Белоруссии. "Группа… заключает франчайзинговые и эксклюзивные договоры с известными брендами, открывает магазины в наиболее коммерчески выгодных помещениях и эффективно управляет ритейл-бизнесом. За 26 лет своей работы мы построили прочные отношения с более чем 100 мировыми брендами", — также говорится в описании.

Однако сайт самого бренда в России по-прежнему не работает, там размещено объявление о "временной приостановке работы" с 6 марта 2022 года. "Мы теперь франшиза…. Сайта вообще не будет, может быть, когда-нибудь наши белорусские коллеги что-то придумают, но сейчас пока без сайта работаем, просто розница", — рассказал РИА Новости один из сотрудников магазина.

По его словам, ассортимент в сети в целом остался тот же, однако на смену коллекциям, требующим лицензий, например, с Микки Маусом, приходят более классические модели. Кроме того, выросли и цены, это подтвердил и собеседник агентства, отметив, что скидки и акции все же сохранились. "У нас на трусики осталась (акция — ред.), но они теперь не 799 рублей, а по 999, на отдельные позиции у нас "3 по цене 2", и распродажа сейчас идет", — заявил он.

В апреле источник на рынке недвижимости рассказывал РИА Новости, что магазины этого бренда вновь откроются в стране, но уже с новыми партнерами, оставив название и вывески.

Магазины Women'secret закрылись в РФ в марте 2022 года, когда испанская компания Tendam, развивающая этот бренд, заявила об уходе с российского рынка.