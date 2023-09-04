СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Турция надеется на новый пакет предложений по зерновой сделке, который может способствовать ее возобновлению, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путины. Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Турции в зерне

"Мы подготовили новый пакет предложений по итогам консультаций с ООН. Мы уверены, что сможем достичь нужного результата с этим новым пакетом и возобновить действие инициативы в кратчайшие сроки", — пояснил турецкий лидер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо главе российского МИД Сергею Лаврову с предложением о возобновлении зерновой сделки. В письме говорится о том, что "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Но, по сообщению официальный представитель генсека Стефана Дюжаррика, организация не получила официального ответа от российской стороны.

В свою очередь глава российского МИД заявлял, что страна вернется к зерновой сделке, когда все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены. В новых предложениях ООН были только обещания, но не гарантии этого. Лавров также подтвердил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

Поставка зерна в Африку

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что его страна готова помочь в переработке российского зерна для его последующей отправки в третьи страны. Турция также надеется на совместную с Россией реализацию шагов по поставке продовольствия африканским странам.

"На наших сегодняшних переговорах с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) он заявил, что Москва готова направить 1 миллион тонн зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу", — заключил Эрдоган.