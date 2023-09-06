МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В России летом выросли продажи зимней одежды

"Если говорить о цифрах, которым точно можно радоваться, 91% составляет уровень доверия к качеству продовольственных товаров со стороны наших граждан. Это рекордный показатель за последние годы. Нам, конечно, хочется делать все, чтобы и по другим товарным категориям цифры доверия двигались к этим показателям", — заявил он.

Для этого, по словам Протасова, необходимо внедрять "национальную идеологию качества", улучшать качество процессов, управления, товаров и услуг, а также "делать все, чтобы потребители были максимально грамотными" и осведомленными.

Он также отметил, что в настоящий момент в стране более 250 российских товаров, обладающих государственным знаком качества. "Это действительно знак, которому верят…. Сейчас уровень доверия наших граждан к государственному, российскому знаку качества — 82%. Мы активно продвигаем его и товары с этим знаком в розничных сетях. Порядка 19% — рост продаж товаров после получения государственного знака качества. И более 60% торговых сетей постоянно проводят мероприятия по продвижению товаров с российским знаком качества", — пояснил глава организации.

При этом Роскачество исследовало больше 10,5 тысячи товаров в рамках мониторинговой деятельности в 232 категориях — это 90% базовой потребительской корзины граждан, подчеркнул Протасов.