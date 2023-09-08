МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Самыми востребованными товарами среди подержанных брендовых вещей оказались сумки, их покупают в том числе в качестве инвестиций, рассказали РИА Новости в платформе Lamoda. Названы наиболее популярные у россиян города при выборе отдыха на осень

В августе 2022 года Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store запустила на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей. Позже присоединилась еще и платформа The Cultt.

"Самой востребованной и наиболее продаваемой категорией по-прежнему остаются сумки, средняя стоимость которых за текущий год составила 52 тысячи рублей. Далее следуют верхняя одежда и обувь. Пятерку лидеров замыкают платья и трикотаж. Мы связываем лидерство сумок по продажам с желанием клиента покупать лоты-инвестиции, которые со временем будут возрастать в стоимости и привлекать еще больший интерес", — заявили в компании.

Так, например, сумка-инвестиция Chanel Classic Jumbo, цена на которую с 2015 года растет каждый год приблизительно на 13%, была продана на Lamoda за 400 тысяч рублей.

Отмечается, что в топ-10 популярных брендов по количеству покупок в 2023 году вошли: Prada, Louis Vuitton, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Christian Dior, Bottega Veneta, Valentino, Burberry, Celine. При этом в прошлом году первое место занимал Chanel. В целом в категории ресейла спрос в январе-августе в 4,5 раза превысил показатели за август-декабрь 2022 года.

В региональном разрезе наибольшим спросом такие товары пользовались у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также интерес проявляют жители Краснодарского и Пермского краев.