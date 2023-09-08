АНКАРА, 8 сен — ПРАЙМ. Предполагается, что российское зерно для поставок нуждающимся африканским странам вывезут 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточняется в ближайшие дни, пишет газета Sabah, ссылаясь на источники. Украина начала экспортировать зерно через Хорватию

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва и Анкара достигли конкретной договоренности о поставке миллиона тонн зерна, совсем скоро начнется проработка технических аспектов.

"Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъемностью 25 тысяч тонн и осуществлять в общей сложности 40 судами. Утверждается, что суда смогут загружаться зерном в портах Туапсе и Новороссийск с уточнением графика в ближайшие дни", — уточняет издание.

Также говорится, что после того как суда достигнут Турции, они будут переработаны на мукомольных заводах, принадлежащих частному сектору.

Sabah передает, что на первом месте в очереди по отправке муки стоят Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрея и Центральноафриканская Республика, которые не имеют мощностей по ее переработке. В число стран, куда также отправят муку, входят Чад, Ливия, Джибути, Йемен и Эфиопия.