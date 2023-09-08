МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на рис в августе увеличились на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, из-за экспортных ограничений со стороны Индии, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Египет стал ключевым импортером российской пшеницы

Организация отмечает, что среднее значение индекса мировых продовольственных цен в августе составило 121,4 пункта, что на 2,6 пункта, или на 2,1%, ниже значения июля. Отмечается, что снижение отражает уменьшение индексов цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и крупы.

"Индекс цен на рис ФАО в августе, напротив, вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 15-летнего номинального максимума, отражая перебои в торговле, возникшие после введенного Индией в июле запрета на экспорт белого риса сорта "Индика", — также говорится в сообщении. Индия — крупнейший экспортер риса в мире, на ее долю приходится около 40% мировой торговли этим злаком. В конце июля правительство Индии запретило экспорт белого риса, за исключением басмати, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке.

Индекс цен на растительное масло снизился по отношению к июлю на 4 пунктов, или на 3,1%, — до 125,8 пункта. Снижение объясняется сокращением мировых цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масло. Индекс цен на зерновые в свою очередь снизился на 0,7%, или на 0,9 пункта, до 125 пунктов, и ФАО объясняет это снижением цен на пшеницу из-за более высокой сезонной её доступности. Также отмечается влияние обильных мировых поставок кукурузы в результате рекордного урожая в Бразилии и начала сбора урожая в Соединенных Штатах Америки.

Индекс цен на мясо снизился с уровня июля на 3,6 пункта, или на 3%, до 114,6 пункта. Мировые цены на баранину упали в результате увеличения экспортных поставок из Австралии и снижения импортного спроса со стороны азиатских стран. Цены на мясо птицы также снизились ввиду увеличения объема поставок из ведущих стран-экспортеров.

Индекс цен на молочную продукцию опустился к июлю на 4,6 пункта, или на 4%, — до 111,3 пункта. Организация объясняет это более низкими котировками сухого обезжиренного молока и сливочного масла, что, в свою очередь, обусловлено обильными поставками, особенно из Океании. Вырос лишь индекс цен на сахар, на 1,9 пункта, или на 1,3%, — до 148,2 пункта. В августе на мировые котировки сахара повлияли опасения по поводу воздействия погоды на перспективы мирового производства.