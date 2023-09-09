МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Больше всего из "базовой косметички" в России в этом году подорожали помада и тени — на 22% и 10%, при этом консилер и подводка для глаз подешевели по сравнению с 2022 годом, рассказали РИА Новости эксперты IT-компании АТОЛ в международный день красоты. Эксперт рассказал, что ждет от нового российского бюджета

"Наибольший рост средней цены фиксируется у помады: в этом году она составляет 338 рублей, что на 22% дороже, чем в прошлом году. На 10% выросла стоимость теней для век — до 386 рублей. В рамках общей инфляции подорожали блеск и карандаш для губ и пудра — на 6% (до 353 рублей), 5% (до 265 рублей) и 3% (до 539 рублей) соответственно", — говорится в исследовании компании.

Отмечается, что при этом самым дорогим предметом из базового косметического набора является тональный крем. В этом году его покупали в среднем за 651 рубль, что на 6% дороже, чем в 2022 году. Немногим дешевле оказались румяна, цена которых составляет 646 рублей — она год к году не изменилась.

Средняя стоимость хайлайтера и туши для глаз за год также не изменилась, их в этом году можно было купить в среднем за 465 рублей и 304 рубля.

В свою очередь цены на подводку для глаз и консилер снизилась на 7% и 3%, до 264 и 431 рубля соответственно. Таким образом, приобрести базовый комплект можно в среднем за 4642 рубля (+3,6%).

Исследование обезличенных продаж проводилось по данным "АТОЛ Онлайн", в ходе которого было проанализировано более 31,5 миллиона чеков.